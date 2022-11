Tierschützer mit Appell für den Straßenverkehr

Wenn ein Unfall passiert, sei gemäß Tierschutzgesetz Hilfe zu leisten: Wer ein Tier erkennbar verletzt oder in Gefahr gebracht hat, habe, soweit ihm dies zumutbar ist, dem Tier die erforderliche Hilfe zu leisten oder, wenn das nicht möglich ist, eine solche Hilfeleistung zu veranlassen. Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler: "Diese Hilfe kann also entweder selbst geleistet werden, indem das Tier gesichert und zum Tierarzt oder zu einer Auffangstation wie der Pfotenhilfe gebracht wird. Wenn man sich selbst nicht in der Lage sieht, ist man verpflichtet, Hilfe zu organisieren."

Eine Tötung sei ausnahmslos nur erlaubt "in Fällen, in denen die rasche Tötung unbedingt erforderlich ist, um dem Tier nicht behebbare Qualen zu ersparen", so die Pfotenhilfe. Wenn es also eine Chance gebe, das Tier zu heilen, sei eine Tötung verboten, so Stadler. "Wir pflegen jährlich hunderte verletzte oder verwaiste Wildtiere und zig Katzen gesund. Je nach Saison ist unsere Notrufnummer daher teils sehr stark frequentiert."