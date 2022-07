Tierrettung in Lengau: Ente saß wochenlang in Güllegrube fest

Drei Wochen lang soll die Stockente bereits in der Güllegrube ausgeharrt haben, ehe sie mithilfe eines Keschers wieder auf sauberem Boden landete. Der Tierschutzhof Pfotenhilfe berichtete am Dienstag über den "ungewöhnlichen Hilferuf", der sie aus Lengau (Bezirk Braunau) erreichte. Die Ente saß in der umzäunten Güllegrube fest.

Anrainer versorgten das gefiederte Tier mit Futter und wollten es herausholen, sind aber immer wieder gescheitert. Deshalb fragten sie am Wochenende die Pfotenhilfe um Rat, die ihnen Kescher zur Verfügung stellte. Mehrere Personen starteten einen weiteren Versuch - wieder ohne Erfolg. "Die Ente hat sich in einem Schacht verkrochen", teilte der Innviertler Tierschutzhof mit.

Erholung am Teich

Am gestrigen Montag entschied man sich daher, es selbst zu versuchen. Diesmal ist die Rettung geglückt. Zuerst galt es, das völlig verschmutzte Tier zu waschen. "Und uns selbst natürlich auch", sagt Johanna Stadler von der Pfotenhilfe mit einem Lächeln. In einem Teich am Gelände des Tierschutzhofs wird das Jungtier nun aufgezogen, bis es selbst wegfliegen kann. "Wenn sie will, kann sie natürlich auch bleiben", sagt Stadler.