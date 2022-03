Harte, aber lehrreiche Jahre liegen hinter Thomas Gradinger. Der Motorsportler aus St. Marienkirchen fuhr 2018 und 2019 in der Supersport-WM zunächst für das Team NRT und anschließend für Kallio-Racing. In seiner zweiten Saison eroberte er in Aragon die erste Superpole und in Assen mit Rang drei den ersten Podestplatz für einen Österreicher in dieser Meisterschaft. 2020 war eine Zusammenarbeit mit Kiefer-Racing geplant. Diese scheiterte aber aus finanziellen Gründen.