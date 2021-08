Ticket-Packages gewinnen

Wegen der Nachfrage nach Festival-Tickets, die gleich für mehrere Konzerte gelten, haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, zwei limitierte Ticket-Packages anzubieten, die es den Besuchern ermöglichen, drei Live-Ereignisse zum Sondertarif zu erleben. Im Package A sind Tickets für Milow, Rea Garvey und Gentleman enthalten. Package B beinhaltet "I am from Austria", Nena und Queenmania. Die Tickets sind übertragbar und können auch an Freunde weitergegeben werden. Mehr unter back2-live.de.

Die OÖN verlosen 3 x 2 Ticketpackages B (ein Ticket gilt für alle drei Konzerte) für die Vorstellungen von "I am from Austria", Nena und Queenmania. Nehmen Sie noch bis zum 14.8. am Gewinnspiel teil!