"Think!"-Schuhe aus Kopfing gehen mit neuer Leitung ins Rennen

Die Marke, die seit dem Jahr 2000 zum österreichischen Schuhhersteller "legero united" gehört, wurde 1991 von Martin Koller gegründet und seitdem verantwortet. Er übergibt nun, wie vorgesehen, die operative Leitung der Kollektionsentwicklung an Christoph Mayer, der bereits seit März 2021 als Deputy Head der Business Unit Think! eng mit ihm zusammenarbeitet.

Think! wurde von Martin Koller als nachhaltige Marke konzipiert, gefertigt werden die Kollektionen seit der Gründung 1991 ausschließlich nach nachhaltigen Standards, so das Unternehmen mit rund 60 Mitarbeitern in Kopfing, das 2015 als erste Schuhmarke mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem Blauen Engel zertifiziert wurde. 2022 wurde Think! zudem vom deutschen Textil- und Schuhfachhandel zur Top-Marke in der Kategorie Nachhaltigkeit gewählt.

Lange Tradition in Kopfing

Die Schuhmodelle werden in bis zu 200 handwerklichen Arbeitsschritten ausschließlich in Europa mit europäischen Lieferanten hergestellt. Der eigene Reparatur-Service in Kopfing garantiere maximale Langlebigkeit, so das Unternehmen. "Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine zeitlose Haltung", sagt Martin Koller. Kollers Großvater ließ sich 1923 mit einer Schusterwerkstätte und einem Lederhandel in Kopfing nieder und begründete damit ein erfolgreiches Familienunternehmen. In den 1950er Jahren entwickelte Martin Kollers Vater aus der Werkstatt die Schuhfabrik Marko. Mehr als 40 Jahre lang stellte die Firma ausschließlich Herrenschuhe her. 1990 übernahm Martin Koller die Führung des Betriebs.

Er setzte den Fokus über das reine Herrenschuh-Geschäft hinaus auf ökologisch gefertigte, gesunde Schuhe mit einem hohen ästhetischen Anspruch für Damen und Herren. Auch nach der Eingliederung der Marke Think! in das Unternehmen legero united im Jahr 2000 lag die strategische Leitung der Kollektionsentwicklung bei Martin Koller. Think!-Schuhe werden inzwischen in mehr als 20 Ländern vertrieben.

Kollers Nachfolger Christoph Mayer ist seit 2014 im Unternehmen. "Ich freue mich darauf, die Entwicklung der künftigen Think!-Kollektionen operativ zu leiten und mit Martin Koller bei allen Designentwicklungen eng zusammenzuarbeiten. Auch in Zukunft werden wir unsere Kunden mit zeitlos-individuellem Design, hochqualitativen Materialien und nachhaltiger Fertigung begeistern. Dabei bleibt ‚Slow Fashion‘ unser Motto." Design, technische Entwicklung, Qualitätsvorgaben, Materialentscheidungen werden am Standort Kopfing ausgeführt.