Thermoplastik: Forschen am Leichtbau der Zukunft

Mit einem nun erfolgten Beitritt zum internationalen Forschungsnetzwerk TPRC setze FACC einen wichtigen Schritt, um seine Rolle als einer der führenden Luftfahrt-Zulieferbetriebe weltweit auszubauen.

Gemeinsam mit international führenden Technologieunternehmen forscht FACC an der Weiterentwicklung von Leichtbauwerkstoffen, sogenannten thermoplastischen Faserverbundkunststoffen. Diese sind voll recyclingfähig und aufgrund ihres geringen Gewichts vor allem für den Aerospace-Bereich attraktiv.

Die großen internationalen Luftfahrtunternehmen, darunter Boeing, Spirit AeroSystems, Collins Aerospace, GKN Aerospace – und seit kurzem auch FACC – bündeln daher im ThermoPlastic composites Research Center (TPRC) ihre Kräfte: In einem Forschungszentrum im niederländischen Enschede werden die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und zum Einsatz dieses zukunftsträchtigen Materials erforscht. "Besonders interessant ist die kurze Herstellzeit der Bauteile", sagt Robert Machtlinger, CEO der FACC AG. Dadurch können Kosten eingespart und der Energieverbrauch der Prozesse reduziert werden, dies sei insbesondere im dynamischen Urban-Air-Mobility-Bereich ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, so das Unternehmen. Die Bandbreite möglicher Lösungen reiche von Trag- und Steuerflächen bis hin zu Kabinenbauteilen.

"Belastbarkeit, Gewichtsreduktion, Verarbeitbarkeit, Recyclingfähigkeit sowie Wirtschaftlichkeit: Die Anforderungen an Materialien für den Flugzeugbau und im Bereich der Drohnen sind extrem hoch", so René Adam, Direktor Forschung und Technologie bei FACC. "Die nun gemeinsam mit internationalen Partnern erforschten Materialien haben diesbezüglich ein enormes Potenzial. Die Fertigung an thermoplastischen Faserverbundwerkstoffen ist mittlerweile eines der Herzstücke der Material- und Prozessforschung im Aerospace-Bereich geworden."

FACC gilt als ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord, so das Unternehmen, das 2700 Mitarbeiter beschäftigt.