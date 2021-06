Therme öffnet künftig ab 8 Uhr

Die karibische Saunawelt mit elf Themensaunen und Dampfbädern mit dem sonnigen Belize und Liegen am Sandstrand öffnet künftig täglich bereits ab 8 Uhr. "Wir freuen uns seit der Wiedereröffnung über einen unglaublich großen Andrang in der Therme Geinberg, wir sind – unter Berücksichtigung der derzeit eingeschränkten Kapazitäten – täglich zu 100 Prozent ausgelastet", so Direktor Manfred Kalcher.

Mit einem neuen Vormittagsticket startet man im Timeslot zwischen 8 und 9 Uhr, das Ticket gibt es wochentags um 20 Euro. Via Onlineshop der Therme kann man sich nicht nur vorab sein Ticket sichern, sondern auch die Wunschliege. Für Gäste, die gerne nach Feierabend oder vormittags für eine Fitnesseinheit im kühlen Sportbecken zum Schwimmen gehen, bietet die Therme eine flexible Kurzkarte um acht Euro pro Stunde.