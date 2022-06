Therme Geinberg geht jetzt in die Fußball-Offensive

GEINBERG. "Therme Geinberg möchte vermehrt Spitzenmannschaften ins Innviertel holen", titelten die OÖN im Oktober 2018. Rund dreieinhalb Jahre später wurde der Sportplatz in Geinberg in unmittelbarer Nähe zur Therme völlig erneuert. Entstanden sind zwei Fußballplätze, ein modernes Clubheim und ein Funcourt. Umgesetzt wurde das langersehnte Projekt mit Unterstützung der Gemeinde Geinberg, des Landes Oberösterreich und des Tourismusverbandes s’Innviertel. Beim Trainingsauftakt der Rieder Fußballer in Geinberg präsentierte sich der Rasen am Montag noch nicht in ganz optimalem Zustand, das soll sich aber rasch ändern, denn schon kommende Woche reist der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus im Zuge der Saisonvorbereitung nach Geinberg. Zudem kommen auch Puskas (Ungarn) und zwei Vereine aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in diesem Sommer in die Therme Geinberg.

"Es ist in unmittelbarer Nähe zum SPA Resort Therme Geinberg eine neue Sportarena entstanden, um Fußball-Trainingscamps anbieten zu können. Die Therme ist mit ihren vielfältigen Angeboten der perfekte Ort für Regeneration und Erholung. Jeder professionelle Sportler weiß, dass nach einem anstrengenden Training die Phase der Regeneration ebenso wichtig ist. Dank des top angelegten Fußballplatzes und unserer jahrelangen Erfahrung mit Spitzensportlern bieten wir die perfekte Balance zwischen Aktivität und Entspannung", sagt Karl Berghammer, Geschäftsführer der Therme Geinberg.

"Die neue Sportarena Geinberg bietet nicht nur den heimischen Fußballmannschaften perfekte Trainingsbedingungen, sondern auch internationalen Teams", sagt Martin Erlinger, Aufsichtsratsvorsitzender des Tourismusverbandes s’Innviertel. Erlinger bezeichnete die SV Ried als "wichtigen Werbeträger der Region in ganz Österreich".

Ein Video-Interview mit Therme-Geinberg-Geschäftsführer Karl Berghammer finden Sie unter www.nachrichten.at