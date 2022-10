Theaterstück zu Vorkämpferin aus dem Innviertel

Das Theaterstück "Pfeift", das vom Leben der Innviertlerin Marie Beutlmayr, geb. Stadler, handelt, wird am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr im Veranstaltungssaal der Musikschule Münzkirchen aufgeführt. Geboren 1870 in Oberngrub in Waldkirchen am Wesen, wurde aus der ledigen Tochter einer Magd eine bedeutende Arbeits- und Frauenrechtlerin, die es 1919 als erste Frau für eine Rede in den oberösterreichischen Landtag schaffte.

Anlässlich des 150. Geburtstages von Marie Beutlmayr verfasste der Germanist Florian Haderer aus Waldkirchen dieses Theaterstück und zeigt so den Werdegang dieser bemerkenswerten Frau. Er lässt die Zuschauer in die schwierigen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in der damaligen Zeit eintauchen.

Zeit ihres Lebens hat Marie Beutlmayr für die Verbesserung der Lebensumstände gekämpft, vor allem für die der Kinder und Frauen, die damals kaum Fürsprecher hatten. Laienschauspieler aus der Region unter der Regie von Herbert Wiesinger aus Peuerbach präsentieren nun das Stück "Pfeift", die Wieslinger Volksmusik umrahmt diesen Theaterabend musikalisch.