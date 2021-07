Theatersommer als Open Air

Der grenzübergreifend arbeitende Verein bauhoftheater braunau präsentiert in Kooperation mit dem Verein "Hoferie" bis 6. August im Konventgarten Ranshofen anspruchsvolles Open-Air-Theater in Kombination mit einem Rahmenprogramm voller Kunst, Party, Familientheater und Musik.

"Ein wilder Tanz rund um Liebe, Magie, Vielfalt und Sehnsucht in einer bunten Elfenwelt – das ist die vom bauhoftheater neu interpretierte, berühmte Komödie Sommernachtstraum", so die Macher. Unter der Regie von Robert Ortner und Wolfgang Dorfner, begleitet von Musiker Kajetan Löffler, entführen 25 Schauspieler in eine fantastische Traumwelt, in welcher der Elfenkönig Oberon und dessen Diener Puck (gespielt von den Profischauspielern Boris Schumm und Patrick Brenner) die Geschicke der Menschen beeinflussen.

"Ein Sommernachtstraum" sei nach den tiefgründigen Dramen wie "Der Bockerer" 2018 und "Danton" 2019 ganz bewusst gewählt worden. Auf die Premiere am 9. Juli folgen Aufführungen an 14., 15. 16., 17., 21., 22., 23., 28., 29., und 30. Juli sowie am 4., 5., und 6. August. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Es gelten die aktuellen Bestimmungen (3G-Regel). Karten und weitere Infos zu allen Kultursommer-Veranstaltungen gibt es online auf www.bauhoftheater.at sowie im Kartenbüro Simböck in Braunau. Restkarten sind je nach Verfügbarkeit an der Abendkasse erhältlich.