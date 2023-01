Theatergruppe mit "Funny Money"

"Funny Money" kommt als Lustspiel in zwei Akten im Geiersberger Gasthaus Mayr am 4. und 11. Februar jeweils ab 20 Uhr sowie am 12. Februar ab 18 Uhr daher. Vorverkaufskarten um je zehn Euro sind bei allen Theaterspielern erhältlich, Tickets an der Abendkasse kosten zwölf Euro. Im Lustspiel verwechselt Heinrich Liebig seinen Aktenkoffer mit dem eines Fremden und ist plötzlich "Besitzer" von 735.000 Euro. Von da an wird es turbulent.

