Theater-Serie für Kinder im Herbst in Braunau

Das Kindertheater der Stadt Braunau am Inn bringt in der Saison von Oktober bis März fünf Stücke für Kinder und Familien auf die Bühne. Alle Aufführungen finden im Großen Saal des Veranstaltungszentrums Braunau statt, gespielt wird jeweils an einem Samstag ab 15 Uhr.

Den Beginn macht am 15. Oktober das Theater Tabor mit dem Räuber Hotzenplotz, den Kasperl und Seppel am liebsten mit einer Rakete auf den Mond schießen möchten. Auf eine fantastische Reise entführt das Theater Feuerblau am 12. November mit viel Humor, Poesie und einer ganz besonderen musikalischen Komposition. Am 10. Dezember dreht sich beim Weihnachtskonzert des Theaters Schneck alles um das große Fest. Mit Miss Sonnenschein und dem Theater des Kindes geht es am 11. Februar ins Jammerland, um das Lachen dorthin zu bringen. Und am 11. März wirft das Theatro Piccolo einen vergnüglichen Blick in das Leben von Familie Ringlotte.

Karten sind für jeden Aufführungstermin im Vorverkauf beim Stadtamt erhältlich. Mit einem Abonnement kann man alle fünf Vorstellungen der Saison zum Preis von vier besuchen. Infos auf www.braunau.at.