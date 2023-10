Theater Hamminger: 65.000 Euro Spende erspielt

Organisator Gerhard Frauscher glänzte als Regisseur und in der Hauptrolle des Mörders Georg Hamminger.

Alle Erwartungen übertroffen hat die Produktion des Theaterstücks "Der Fall Hamminger", das im Saiga Hanser "Sodlecker-Stadl" auf die Bühne gebracht wurde. Gespielt wurde an allen 18 Terminen für den guten Zweck, nämlich für die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring. Die 48 Mitwirkenden aus zwölf Innviertler Gemeinden dürfen demnächst eine stattliche Summe an die Organisation spenden: rund 65.000 Euro. Die Theatergemeinschaft Kobernaußerwaldbühne ist sicher: Das war nicht die letzte Produktion. "Man kann ohne Einschränkung sagen, dass wir rückblickend eine total zusammengeschweißte Truppe waren, die den Kontakt auch noch weiter pflegen wird. Bezüglich weiterer Aufführungen in ein paar Jahren gibt es schon Ideen, die aber noch nicht ausgegoren sind", sagt Martin Mayer.

Der Lohnsburger war es, der vor rund vier Jahren auf den Saiga Hanser Gerhard Frauscher zuging und ihm die Idee unterbreitete, ein Theaterstück über das Mysterium um die Person Georg Hamminger zu schreiben – die OÖN berichteten. Intensiv haben sich die beiden darauf vorbereitet und recherchiert, herausgekommen ist ein Theaterstück, das auf reges Interesse gestoßen ist. Mehrmals wurde die Liste der Aufführungstermine verlängert, denn schon nach kurzer Zeit waren alle Karten ausverkauft. Übrigens: Nicht nur auf der Bühne wurde gearbeitet, sondern auch rundherum. Zunächst musste die Bühne samt Zuschauertribüne errichtet werden, danach die Verpflegung organisiert und Parkplatzmöglichkeiten geschaffen werden. Der Zusammenhalt war für alle Besucher spürbar, die Freude über den Erfolg des Stücks groß.

