Bevor der gebürtige Uttendorfer Andreas Dengg voriges Jahr Hüttenwirt wurde, war er in der ganzen Welt zuhause. Als Windsurflehrer, Kitesurflehrer, Saunameister. Seine Freundin Sandra Peitli, mit der er in Grünau nun eine Almhütte betreibt, war in Braunau Sozialpädagogin und Fitnesstrainerin. "Dass es uns auf die Alm verschlagen hat, war reiner Zufall", sagt Dengg. Vergangenes Jahr habe ihn ein Freund angerufen, er brauche zwei Wirtsleute.