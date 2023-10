TGZ Schärding: "Aus einem hässlichen Entlein wurde ein schöner Schwan"

"Mit der Renovierung wurde aus einem hässlichen Entlein ein schöner Schwan", sagte Raiffeisenbank-Obmann Josef Kinzl bei der Eröffnung des Technologie- und Gründerzentrums (TGZ) in Schärding, die nach einer knapp einjährigen Bauphase am vergangenen Mittwoch stattfand. Die Raiffeisenbank Region Schärding hatte 2020 die Mehrheitsanteile am TGZ übernommen und ein neues Konzept für das in die Jahre gekommene Gebäude erstellt. Rund fünf Millionen Euro investierte die Bank in das Gebäude, das zukünftig noch mehr Impulse für die Technologie- und Gründerszene in der Region setzen soll. "Wir haben den Förderauftrag, unser Eigenkapital vernünftig einzusetzen", sagte Raiffeisen-Geschäftsleiter Matthias Breidt. "Das haben wir in Schärding wieder getan."

Das TGZ Schärding erstrahlt seit kurzem in neuem Glanz. Bild: Raiffeisen Schärding

Das TGZ wurde komplett energetisch saniert und bekam auch architektonisch eine Rundumerneuerung verpasst. Zudem wurde ein Gastrobereich als zentraler Treffpunkt geschaffen. "Der Bau ist sehr gelungen und auch mit der Auslastung sind wir bereits zufrieden", erklärte Raiffeisen-Geschäftsleiterin und TGZ-Geschäftsführerin Karin Wallerstorfer-Rögl. Freie Plätze seien aber noch vorhanden.

Mehr zum Thema Innviertel Innviertel Runderneuert: TGZ-Umbau soll zu innovativen Veränderungen führen SCHÄRDING. Raiffeisenbank investiert rund fünf Millionen Euro in Technologie- und Gründerzentrum Runderneuert: TGZ-Umbau soll zu innovativen Veränderungen führen

Die neuen Räumlichkeiten sollen nicht nur jungen Unternehmen eine Plattform bieten, sondern auch der technologischen Weiterentwicklung Platz geben. So befindet sich in Schärding einer von drei grenzüberschreitenden Innovationsräumen, der in Kooperation mit dem TGZ Ried, der Universität Passau und dem "Inn.Kubator" Passau einen Ort der Begegnung für Unternehmen, Technikbegeisterte sowie Schüler und Studierende schaffen soll. Damit sollen zukünftig nicht nur räumliche, sondern auch technologische Grenzen überschritten werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer