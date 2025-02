Fahrräder um 77.000 Euro gestohlen: "Sie haben Ihren eigenen Shop aufgemacht"

LENGAU/RIED. Weil er zahlreiche E-Bikes und Mountainbikes aus Zelthallen einer großen Spedition im Gemeindegebiet von Lengau entwendete und in seinem Heimatland verkaufte, musste sich gestern ein 34-jähriger Slowake im Landesgericht Ried unter anderem wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten. Neben ihm nahm ein 35-jähriger Ukrainer, der als Mittäter bei einigen Diebstählen mitwirkte, auf der Anklagebank Platz. Gegen weitere Männer wird wegen des illegalen Radhandels in der Slowakei ermittelt.

Der Wert der gestohlenen Fahrräder wurde von der Staatsanwaltschaft auf mehr als 77.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen der Polizei brachte eine Verkehrskontrolle in Deutschland ins Rollen: Die Beamten fanden mehrere zerlegte Räder unter einer Decke. Daraufhin wurde laut der Staatsanwältin bei einer Inventur festgestellt, dass insgesamt 124 Fahrräder entwendet worden sein dürften. Angeklagt waren aber nicht so viele Diebstähle, da nicht alle Verluste zugeordnet werden konnten. In der Slowakei dürfte sich der 34-Jährige sogar eine Art "Online-Shop" für den Verkauf aufgebaut haben.

Nach der Übersetzung der Anklageschrift durch zwei Dolmetscherinnen bekannten sich die beiden bisher unbescholtenen Männer und Väter von kleinen Kindern umfassend geständig. "Mein Mandant hat einen gesitteten Lebenswandel und hat das Unrecht seiner Taten eingesehen. Er wird sich nach Kräften bemühen, Rückzahlungen zu leisten", sagte der Richter des hauptangeklagten Slowaken. "Ich verspreche, so etwas nie wieder zu tun. Es war das erste und letzte Mal", sagte der Mittäter mit leiser Stimme. Nach einer eher kurzen Beratung gab der Schöffensenat mit dem vorsitzenden Richter Stefan Kiesl die Urteile bekannt.

Der Haupttäter wurde wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls, Veruntreuung und Geldwäsche zu zwei Jahren Haft, sechs Monate davon unbedingt, verurteilt. Der Komplize kam mit einem Jahr bedingter Haft wegen schweren Diebstahls, Geldwäsche und Verleumdung davon. "Was mir sehr sauer aufstößt, ist, dass Sie jemand Unschuldigen wegen Verleumdung der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt haben", sagte Kiesl zum Mittäter.

Auch für den Hauptangeklagten hatte der Richter einige Bemerkungen parat: "Sie haben mit Ihrem Vorgehen in der Slowakei einen Fahrradshop aufgemacht. Sie haben dabei aber den Einkauf übergangen. Was Sie gemacht haben, hatte eine professionelle Struktur. Wenn Sie flüchten, werden wir Sie mit einem europäischen Haftbefehl zur Vollstreckung der Freiheitsstrafe suchen lassen." Die Urteile sind bereits rechtskräftig.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

