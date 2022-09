Teuerungsbonus für Mitarbeiter

HELPFAU-UTTENDORF. Die rt-group mit Sitz in Helpfau-Uttendorf greift den Mitarbeitern angesichts der aktuellen Teuerungswelle mit Bonusgeldern unter die Arme. "Als Teuerungsausgleich zahlen wir monatlich zusätzlich eine abgabenfreie Prämie in Höhe von 100 Euro aus", so Geschäftsführer Roland Tiefenböck. "Wir alle sind zurzeit mit einer extremen Teuerung konfrontiert. Deswegen haben wir bereits im Juli beschlossen, dass wir unsere Mitarbeiter finanziell unterstützen wollen."

Die rt-group ermöglicht zudem ab drei Jahren Betriebszugehörigkeit eine stille Beteiligung am Unternehmen in Höhe von 1000 Euro im Jahr, nach fünf Jahren steigt diese auf 1500 Euro pro Jahr. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1997 hat sich die rt-group vom Einmannbetrieb zu einer Gruppe mit 110 Mitarbeitern entwickelt und sich als Kunststoffspezialist und Partner von der Produktentwicklung bis zur Produktion etabliert.