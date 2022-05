Testspiele gegen Olympiakos Piräus und 1860 München

Während sich die Spieler der SV Ried derzeit im Urlaub befinden, laufen bei den Vereinsverantwortlichen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Trainingsauftakt ist am 13. Juni, bereits fünf Tage später findet am Samstag, 18. Juni, in Grieskirchen gegen Slovan Bratislava um 17.30 Uhr das erste Testspiel der Vorbereitung statt.

Am Freitag, 24. Juni, duellieren sich die Rieder um 18 Uhr in Peuerbach mit dem griechischen Spitzenteam Olympiakos Piräus, dem amtierenden Meister Griechenlands. Piräus holte in der Vereinsgeschichte bereits 47 Mal die griechische Meisterschaft, 28 Mal gewann der Club aus der Hauptstadt Athen den Pokal.

Trainingslager in Windischgarsten

Von 27. Juni bis 1. Juli absolvieren die Rieder das bereits traditionelle Sommer-Trainingslager in Windischgarsten. Dort findet am Freitag, 1. Juli, um 17 Uhr ein Aufbauspiel gegen den 1860 München statt. Der deutsche Traditionsverein hat auch in Oberösterreich viele Anhänger. Im Rahmen der offiziellen "Kick-off-Party" am Freitag, 8. Juli, trifft die SV Ried um 18 Uhr in der Josko-Arena auf den ungarischen Verein Ujpest Budapest.

Saisonauftakt ist eine Woche später im ÖFB-Cup. Die erste Bundesliga-Runde findet am Wochenende zwischen dem 22. und 24. Juli statt. Ausgelost wurde die Saison 2022/2023 noch nicht.