Test: Burghausen macht Brücke über Grenze ins Innviertel zur Einbahn

Um einen Teil des Verkehrs, der auch auf Tanktourismus ins Innviertel zurückzuführen sei, aus der Altstadt fernzuhalten, startet die Stadt Burghausen nun einen sechsmonatigen Testlauf für eine Einbahnregelung auf der Alten Salzach-Grenzbrücke. Die Innviertler Nachbargemeinde Hochburg-Ach will nun Verkehrszählungen anstreben, um Daten zu sammeln. Die Freude über den Vorstoß von Burghausen hält sich jedenfalls in Grenzen. Höhere Stellen seien mit der Materie bereits konfrontiert. In der Zeit nach dem Lockdown und dem Wiederöffnen der Grenze für eine breitere Bevölkerungsschicht dürfte das Thema wieder an Brisanz gewinnen.

Es handelt sich um einen Test von sechs Monaten, der von Messungen begleitet wird, heißt es von Burghausener Seite. Die Daten sollen Vergleiche liefern, wie sich die Maßnahmen auf den Verkehr auswirken. "Ziel ist es, weniger Autos am historischen Stadtplatz zu haben und dort die Aufenthaltsqualität zu steigern", so Burghausens Bürgermeister Florian Schneider bereits vor mehreren Wochen.

Außerdem würde mit der Einbahnregelung auf der ohnehin sehr schmalen Brücke mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer geschaffen, so die Befürworter der Einbahnregelung. Gegner argumentieren mit Belastung durch entsprechende Umwege, zudem handle es sich um eine Staatsgrenze. (sedi)