Termine des Jahres: Das ist im Innviertel 2023 los

Nach der coronabedingten Planungsunsicherheit in den vergangenen zwei Jahren steht das Veranstaltungsjahr 2023 unter einem – wie es derzeit aussieht – besseren Stern. Zumindest hoffen darauf die Organisatoren von Veranstaltungen aller Art. Wir geben einen Überblick, was in diesem Jahr im Innviertel (und im benachbarten Bayern) los ist: von Großereignissen bis hin zu kleineren, aber traditionellen Veranstaltungen.

Mit der Rieder Landwirtschaftsmesse und dem Rieder Volksfest steht – bezogen auf die Besucherfrequenz – im September die größte Veranstaltung im Innviertel an. Auch das Wood-stock der Blasmusik dürfte – passendes Wetter vorausgesetzt – wieder zu einem Besuchermagneten werden. Bis zu 60.000 Menschen waren in den vergangenen Jahren bei diesem Festival in Ort zu Gast. Große Bedeutung haben auch die Bezirks-Musikfeste, die tausende Besucher anlocken.

Einer der Konzert-Höhepunkte wird dieses Jahr sicher der Auftritt von Hubert von Goisern am 18. Juni am Schärdinger Stadtplatz.

Fasching und Bälle

Der Fasching wird auch heuer im Innviertel zelebriert – zumindest dort, wo die Faschingsveranstaltungen eine Tradition haben. Wir liefern einen Überblick über die größten Faschingszüge bzw. Faschings-Sitzungen:

Faschingsgilde Eberschwang: Vier Sitzungen der Faschingsgilde gehen beim Kirchenwirt über die Bühne, und zwar am Freitag, 3. Februar; Samstag, 4. Februar; Freitag, 10. Februar, und Samstag, 11. Februar. Der Kartenvorverkauf beginnt am Sonntag, 15. Jänner, um 13 Uhr im Café Haller.

Faschingsgilde Raab: Drei Faschingssitzungen hat auch die Faschingsgilde Narraabia Raab auf dem Programm: Donnerstag, 2. Februar, Freitag, 3. Februar und Samstag, 4. Februar, jeweils 20 Uhr, Aula der Mittelschule.

Hohenzeller Fasching: Die 50. Auflage des Hohenzeller Faschings geht mit vier Aufführungen über die Bühne: Freitag, 3. Februar, und Samstag, 4. Februar – jeweils 20 Uhr; Sonntag, 5. Februar, 13.30 und 20 Uhr, Mehrzweckhalle. Karten am 21.1., ab 7.30 Uhr, Bäckerei Engertsberger.

Faschingsgilde Altheim: Faschingsgschnas am 28.1., 3.2. und 4.2., Gasthaus Englwirt; jeweils ab 19.33 Uhr.

Faschingsumzüge / Mattighofen: Einer der größten Faschingsumzüge der Region – er findet am Dienstag, 21. Februar, statt. Wildenau: Umzug am Samstag, 4. Februar.

Die Rieder Messe findet im September statt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Innviertler Messe-Jahr

Das Innviertler Messejahr beginnt schon in Kürze mit der Rieder Automesse vom 3. bis 5. Februar; weitere Termine der Messe Ried: Messefrühling – 11. und 12. März; Sportmesse – 24. bis 26. März; Rieder Volksfest vom 31. August bis 3. September und 7. bis 10. September; die große Rieder Messe findet vom 7. bis 10. September statt; Modellbaumesse – 14. und 15. Oktober; Haus & Bau – 10. bis 12. November.

Die Braunauer Frühjahrsmesse findet vom 24. bis 26. März statt, die Herbstmesse ist für Mitte September eingeplant.

Termin für das Andorfer Volksfest: 26. bis 29. Mai.

Kulinarischer Höhepunkt im Veranstaltungsjahr 2023 ist wieder das Schärdinger Schlemmerfest, es findet vom 7. bis 9. Juli statt.

Der Josefimarkt in Uttendorf geht vom 10. bis 12. März über die Bühne.

Blick nach Bayern: Simbacher Dult vom 25.bis 31. Mai; Karpfhammer Fest und Rottalschau vom 31. August bis 5. September.

Für die Sportfreunde

Was kommt auf die Sportfreunde Innviertel heuer zu? Viel zum Zuschauen, Mitfiebern und Mitmachen – so viel steht jedenfalls fest.

SV Guntamatic Ried: Im ÖFB-Cup könnten die Innviertler mit einem Sieg am 4. Februar beim Wiener Sportklub den Einzug ins Halbfinale schaffen. In der Bundesliga startet Ried am 12. Februar mit dem „Kellerduell“ gegen den Tabellenletzten Hartberg ins Heimspieljahr. Am Samstag, 18. Februar, kommt es in der Rieder Josko-Arena zum Oberösterreich-Derby gegen den LASK vor wohl mehr als 7000 Besuchern.

Die Volleyballer des UVC McDonald’s Ried absolvieren am kommenden Samstag (18 Uhr) das erste Heimspiel in diesem Jahr. Gegner im Raiffeisen Volleydome ist Klagenfurt.

Laufveranstaltungen: Laufbegeisterte sollten diese Termine schon einmal in den Kalender eintragen (falls nicht ohnehin schon erledigt): 29. April - Mattighofner Stadtlauf; 24. -26. März – Laufbewerbe bei der Sportmesse Ried; 19. August - Rieder Stadtlauf. 12. November – Therme Geinberg-Lauf.

Das große Rieder Leichtathletik-Meeting findet am Freitag, 26. Mai, im Rieder LA-Stadion statt.

Motocross in Mehrnbach steht Ende August am Programm, auch die Braunauer Radsporttage sind wieder Ende August vorgesehen.

Festival-Atmosphäre pur beim Woodstock der Blasmusik in Ort Bild: Mittermayr

Woodstock & Festivals

Das Woodstock der Blasmusik, eines der größten Musikfestivals im Land, geht heuer vom 29. Juni bis 2. Juli – am Woodstock-Gelände in Ort, über die Bühne. Bis zu 60.000 BesucherInnen aus vielen Ländern Europas waren in den vergangenen Jahren zum legendären Blasmusik-Festival ins Innviertel gekommen.

Mit dem Inntöne-Jazz-Festival in der Schärdinger Landgemeinde Diersbach hat das Innviertel ein weiteres über die Landesgrenzen hinaus bekanntes und gefragtes Festival zu bieten. Veranstalter Paul Zauner holt Weltstars und bisher noch weniger bekannte Jazz-Größen aus aller Welt vom 21. bis 23. Juli in die Sauwaldgemeinde.

Jazzig und mit viel hochkarätiger Weltmusik geht es auch in Mattighofen zu, und zwar beim New York City Musik Marathon (NYCMM) – heuer vom 9. bis zum 13. August.

Das KiK Open Air in Ried ist vom 7. bis 10. Juni geplant; Details folgen.

Kabarett-Höhepunkte

Ein Blick auf die Veranstaltungs-Termine zeigt: Beinahe die ganze bekannte österreichische Kabarett-Szene und bekannte bayerische KabarettistInnen kommen 2023 ins Innviertel. Hier der Überblick über bereits vorliegende Termine:

12.1.: Alfred Dorfer, Kubinsaal Schärding

13.1.: Benedikt Mittmansgruber, Kubinsaal Schärding; Martin Puntigam, Gugg Braunau

31.1.: Alex Kristan, Keine Sorgen Saal Ried (ausverkauft)

3.2.: Berni Wagner, Gugg Braunau

10.2.: Roland Düringer, Gugg Braunau

17.2.: Guido Tartarotti, Gugg Braunau

4.3.: Mike Supancic, Gugg Braunau

30.3.: Gery Seidl, Keine Sorgen Saal Ried

13.4.: Gernot Kulis, Kubinsaal Schärding

20.4.: Andreas Vitasek, Gugg Braunau

21.4.: Marco Pogo, KiK Ried

28., 29.4.: Hans Klaffl, Gugg Braunau

5.5.: Malarina, Gugg Braunau

13.5.: Thomas Maurer, Gugg Braunau

28.7.: Martina Schwarzmann, Halle 19, Messe Ried

29.7.: Martin Frank, Halle 19, Messe Ried

20.10.: Alex Kristan, Bezirkssporthalle Schärding

Das Plakat für die Jubiläums-Ausstellung in der Linzer Schlossgalerie

Die Künstlergilde wird 100

Die Innviertler Künstlergilde (IKG) ist eine der ältesten Künstlervereinigungen Österreichs. Die auf die Kunstschaffenden des Innviertels konzentrierte Künstlergemeinde wurde 1923 in Braunau gegründet und feiert heuer das 100-Jahr-Jubiläum mit einer Reihe von (Jubiläums-)Veranstaltungen. Hier ein erster Auszug aus dem knapp 30 Veranstaltungen umfassenden Jubiläums-Kalender der IKG:

Den Auftakt bildet eine Ausstellung mit dem Werk von Ernst August von Mandelsloh (Eröffnung am 2. Februar, Innviertler Volkskundehaus). – Einen der Höhepunkte bildet die Gruppenausstellung im Linzer Schlossmuseum vom 7. Februar bis 14. April; sie steht unter dem Motto „Der Geist. Die Kunst. Das Leben“. – Auch die Gruppenausstellung in der Braunauer Herzogsburg bildet Gilden-Geschichte ab: „1923 / 2023“ – so lautet der Titel der Ausstellung vom 23. März bis 4. Juni. – Gruppenausstellungen sind weiters in der Raiba Ried (15. Juni bis 18. August) und in der Schlossgalerie Schärding (29. September bis 29. Oktober) sowie in der Gilde in Ried (ab 20.4./Die alten Meister; ab 11. 5. / Die Jungen) zu sehen. – Das Jubiläumsfest der Innviertler Künstlergilde mit großem Festakt ist für Samstag, 11. November, in der Landesmusikschule Ried vorgesehen.

Was sonst noch los ist

Ein Überblick über weitere größere Veranstaltungen im Jahr 2023:

Die oberösterreichische Ortsbildmesse findet heuer am Samstag, 17. September, in der Gemeinde Eitzing im Bezirk Ried statt. Bei dieser Veranstaltung präsentieren oberösterreichische Gemeinden, Vereine und Institutionen ihre Ideen und Projekte. Die Siegerprojekte werden dann mit dem OÖ Ortsbildpreis ausgezeichnet.

Die Bezirks-Blasmusikfeste sind auch 2023 wieder ein Fixpunkt im Innviertler Veranstaltungskalender.

Den Auftakt bildet das Rieder Bezirksmusikfest in Hohenzell, und zwar vom 16. bis 18. Juni.

Pischelsdorf ist Schauplatz des Braunauer Bezirksmusikfestes vom 23. bis 25. Juni.

Das Bezirksmusikfest in Schärding geht vom 7. bis 9. Juli in der Gemeinde St. Aegidi über die Bühne.

Der wunderbare Stadtplatz von Schärding bildet die Kulisse für ein Open-Air-Konzert von Hubert von Goisern. Der Barde aus dem Salzkammergut wird am Sonntag, 18. Juni, in Schärding mit der neuen Tour „Neue Zeiten. Alte Zeichen“ zu hören sein; Beginn 20 Uhr.

Das Aspacher Gstanzlsingen ist vom 13. bis 15. Oktober im Veranstaltungszentrum Danzer angesetzt. Fünf Veranstaltungen (Freitag, 13. Oktober, und Samstag, 14. Oktober, jeweils 13.30 und 19.30 Uhr, Sonntag, 15. Oktober, 13.30 Uhr) stehen auf dem Programm. Heuer mit dabei: Blusnknepf, Aberseea Musikanten, Aspacher Tridoppler, „Bäff“ Piendl sowie Tom & Basti.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel