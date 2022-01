Tennisspieler sind neu formiert

2019 erreichten die Hobby-Tennisspieler zwar wieder den zweiten Platz in der ersten Klasse, aber die Mannschaft zerfiel in der Folge – dazu kam die Corona-Pandemie. Bei einem Treffen im vergangenen Jahr wurde eine neue Hobby-Mannschaft zusammengetrommelt, die unter Obmann Erich Grillnberger und dessen Stellvertreter Edgar Pelz viel plant.

"Ich finde es sehr gut, auch wenn wir in der untersten Klasse der Braunauer Tennisliga beginnen müssen", so Grillnberger, der seit 40 Jahren Tennis spielt. "Es ist eine bunt gemischte Altersgruppe und ein tolles Team. Es hat sich ein exzellenter Mannschaftsgeist entwickelt. Der Zusammenhalt ist sehr groß", so Pelz. 14 Spieler treten an, darunter auch Fußballer der Landesliga, die zusätzlich in anderen Sportarten ihre Herausforderung sehen. "Etwa 80 Prozent unserer Mannschaft sind neu. Alle helfen zusammen", so Mannschaftsführer Ernst Hossinger.