Tennis: UTC-Ried-Damen stehen im Bundesliga-Finale

"Priorität hat der Klassenerhalt, aber trotzdem ist ein Einzug ins Halbfinale nicht ganz ausgeschlossen", sagte Florian Reiter, Mannschaftsführer der Bundesliga-Damen des UTC Fischer Ried, vor dem Start der Saison Mitte Mai im Gespräch mit den OÖN. Es kam anders: Mit einem 4:3-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen Weigelsdorf haben es die Rieder Tennisdamen jetzt sogar in das Endspiel der Bundesliga geschafft. Für die Innviertlerinnen war es der vierte Sieg im fünften Spiel.

"Die Freude über den doch sehr überraschenden Einzug ins Endspiel war bei uns allen sehr groß", sagt Reiter. Bei den Riederinnen fehlten die Nummer eins, Sinja Kraus, und weitere starke Spielerinnen verletzungsbedingt, umso bemerkenswerter ist der Erfolgslauf zu bewerten.

Im Endspiel kommt es dann wahrscheinlich am 7. oder 8. September zu einer Neuauflage vom vergangenen Jahr. Die UTC-Ried-Damen treffen auf das Linz-AG-Team Oberösterreich, das sich im Halbfinale gegen Klagenfurt klar durchsetzen konnte. Der Austragungsort wurde noch nicht fixiert. Durchaus wahrscheinlich ist, dass das Finale in Mauthausen ausgetragen wird.

Im vergangenen Jahr fehlte den Rieder Damen lediglich ein einziger Punkt zum ersten Bundesligatitel der Vereinsgeschichte. Im entscheidenden Doppel vergaben die Riederinnen einen Matchball. Der Sieg ging letztendlich mit 4:3 an die Linzerinnen, die OÖN haben berichtet.

Klare Außenseiterrolle

"Wir sind ganz eindeutig in der Rolle des Außenseiters. Wir haben in diesem Spiel überhaupt nichts zu verlieren. Wir werden das Finale genießen und dann sehen wir, was rauskommt", sagt Reiter.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif