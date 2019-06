Tennis: Rieder Schüler holten Landessieg

Die von Simone Reiter betreuten Spieler Oliver Degreif, Leon Großbötzl, Anna Sattlegger, Michael Scheibl und Astrid Pröller holten sich den Oberösterreich-Sieg und qualifizierten sich für das Bundesfinale am Klopeiner See in Kärnten.

