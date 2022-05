Tennis: Rieder Paul Fischer mit Erfolg bei Senioren-WM

"Ich bin überwältigt. Dass ich bei meiner ersten Teilnahme an einer Team-Weltmeisterschaft zwei Doppelsiege feiern durfte und wir sogar eine Silbermedaille holen konnten, ist überwältigend", sagt Paul Fischer.

Der 73-Jährige, der für den UTC Ried in der Senioren-Bundesliga 70+ aufschlägt, nahm mit Österreich bei den ITF Super Seniors World Championships in Palm Beach, Florida, teil. Neun Tage verbrachte Fischer in den USA. In den ersten Tagen bereitete er sich mit seinem Teamkollegen vor, ehe es dann ernst wurde.

Zwei Einsätze im Doppel

Die österreichische Mannschaft setzte sich in einer Gruppe mit Schweden, Australien und Irland durchaus überraschend als Gruppenerster durch. "Vor allem der Sieg gegen Australien war eine große Überraschung", sagt Fischer im OÖN-Gespräch.

Paul Fischer mit Mannschaftskollege und Trainer Alexander Haupt-Buchenrode Bild: privat

Der Rieder kam dabei in zwei Doppeln zum Einsatz und steuerte zwei Punkte bei. Im Halbfinale setzte sich Österreich gegen Italien durch, erst im Endspiel musste man sich dem Gastgeber USA geschlagen geben. "Diese Silbermedaille glänzt für uns wie Gold, damit hätte eigentlich niemand gerechnet. Der Teamgeist war überragend, ich bin stolz, was wir als Mannschaft erreicht haben", sagt Fischer. "Ich bin jetzt 73 Jahre alt, die nächste Klasse ist die 75+. Wer weiß, vielleicht kann ich dann noch einmal bei einer WM teilnehmen. Ich werde mich auf alle Fälle anstrengen, um noch einmal dabei sein zu dürfen."