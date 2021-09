Tennis-Bundesliga: UTC-Ried-Damen wollen in das Endspiel einziehen

Schon vor dem Final-Four-Turnier von 10. bis 12. September in Tulln ist den Tennisspielerinnen des UTC Fischer Ried die bisher beste Platzierung in der Tennis-Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Durch einen überraschend klaren 4:1-Sieg gegen Klagenfurt schafften es die Rieder Damen in das Halbfinale. Im vergangenen Jahr fand das Finalturnier wegen der Corona-Pandemie nicht statt.