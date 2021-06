Sehr erfolgreich sind die Damen des UTC Fischer Ried in die Tennis-Bundesliga 2021 gestartet. In der ersten Runde holten sich die Rieder Damen in Wiener Neustadt einen klaren 5:2-Sieg. Zum Oberösterreich-Derby kam es in der zweiten Runde gegen das Kornspitz-Team aus Steyr. Gegen den großen Titelfavoriten war für die Riederinnen beim 2:5 nicht viel zu holen. Bemerkenswert war aus Rieder Sicht vor allem der Auftritt von Sinja Kraus. Die 19-Jährige besiegte in einem hochklassigen Match Österreichs