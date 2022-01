Temposünder erwischt

Von 2489 Fahrzeugen waren 123 Fahrer in der 80-km/h-Zone erheblich zu schnell unterwegs und wurden angezeigt. 27 Autofahrer fuhren so schnell, dass gegen sie ein Fahrverbot verhängt wurde. Der schnellste Fahrer raste mit 164 km/h durch die 80er-Zone. Die nicht in Deutschland wohnhaften Fahrer wurden angehalten und mussten an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung hinterlegen.