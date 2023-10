Tempo 30 im Ortsgebiet: Braunauer Grüne und SP machen Druck

Das Mobilitätskonzept wurde von allen Parteien des Braunauer Gemeinderates einstimmig beschlossen, die OÖN berichteten. Es umfasst unter anderem auch eine flächendeckende Geschwindigkeitsbegrenzung für die ganze Stadt (mit Ausnahme weniger Hauptstraßen).

So einfach umzusetzen ist so eine Geschwindigkeitsbegrenzung aber nicht. Genau deshalb machen Grüne und SPÖ nun Druck und bringen in der morgigen Braunauer Gemeinderatssitzung den Antrag ein, der Bürgermeister solle sich bei der Bundesregierung und dem Nationalrat dafür einsetzen, die rechtlichen Voraussetzungen in der StVO so anzupassen, dass Städte und Gemeinden ohne Einschränkungen und Hindernisse Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts umsetzen können.

"Eine Umsetzung von Tempo 30 hat nicht nur positive Effekte auf die Verkehrssicherheit, sie reduziert auch Lärm, verbessert die lokale Lebens- und Aufenthaltsqualität und ist ein wichtiger Baustein in Richtung klimaverträgliche Verkehrswende. Ein geringeres Tempo verursacht zudem auch weniger klimaschädliche Emissionen", sagt Manuel Parfant von den Grünen.

Abgestimmt wird bei der morgigen Gemeinderatssitzung, Donnerstag, 19. Oktober, 18 Uhr, auch über verschiedene Förderanträge. Die Bürgerfragestunde beginnt um 17.55 Uhr.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar