Brauerei Raschhofer: Teil der "Finest Beer Selection"

"Stolz sind wir darauf, dass unsere Hauptbiere Raschhofer Märzen und Zwickl zu den besten Bieren Europas zählen", so Christoph Scheriau und Doris Scheriau-Raschhofer. Hinter dem Konzept stünden mit der Doemens Akademie in München die größte Ausbildungsstätte für Braumeister weltweit sowie dem Meininger Verlag eine Expertenschaft. Jedes Bier werde individuell aromatisch analysiert und auf Basis eines transparenten Schemas bewertet. Nur die besten Biere eines Jahres schaffen es in den Kreis der Finest Beer Selection.

825 Biere von knapp 200 Brauereien aus 16 Ländern waren bei der zweiten Auflage des transparenten Verkostungsformates an den Start gegangen. 267 Biere haben den Sprung in die Finest Beer Selection 2024 geschafft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper