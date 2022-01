Elektrischer Defekt löste Großbrand auf Bauernhof aus

Zum Brand war es gegen 22 Uhr abends im Obergeschoß des Bauernhauses gekommen. Insgesamt waren sieben Feuerwehren zur Brandbekämpfung ausgerückt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Dennoch wurde das Gebäude komplett zerstört. Glücklicherweise war dies unbewohnt und auch die 300 Schweine im Nebengebäude kamen nicht zu schaden, so die Polizei am Dienstag.

Ein Gutachten zur Brandursache kam am Mittwoch zum Ergebnis, dass der Brand durch einen "technischen elektrischen Defekt" ausgelöst wurde. Wegen der Einsturzgefahr war ein Betreten des Gebäudes "nur eingeschränkt möglich", hieß es in einer Aussendung der Polizei.