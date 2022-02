Technischer Defekt löste Brand in Sägewerk aus

Die 47-jährige Besitzerin des Sägewerks in Senftenbach (Bezirk Ried im Innkreis) hatte den Brand gegen 6:45 Uhr bemerkt. Als sie am Arbeitsplatz eintraf, drang bereits dichter Rauch aus der Sägehalle. Die Frau fuhr zum nahegelegenen Feuerwehrhaus und drückte die Brandmeldetaste. In der Zwischenzeit waren Mitarbeiter des Sägewerks eingetroffen und hatten versucht, die Flammen mittels vier Handfeuerlöschern einzudämmen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Senftenbach und Weilbach konnten den Brand im Bereich der Besäumanlage rasch löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf die übrigen Teile der Produktionshalle wurde dadurch verhindert.

Ein Lagerschaden an einer Schneckenförderwelle dürfte das Feuer ausgelöst haben, ergaben die Ermittlungen von Polizei und Experten. Heiße Teile des Lagerkäfigs stürzten zu Boden und entzündeten das Sägemehl. In den Nachtstunden kam es zu einem Glimmbrand, der sich unter der Besäumanlage ausgedehnt hatte und Teile der Anlage beschädigte. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand, hieß es am Freitagnachmittag seitens der Polizei.