Technik und Naturwissenschaften zum "Angreifen" für Schüler

In mobilen, praxisnahen Workshops sollen die Studierenden von morgen lernen, was außerhalb der Schule mit Mathematik alles möglich ist: ein länderübergreifendes Projekt. "MINT Learning Center" soll in der industriell-technisch starken Grenzregion Oberösterreich-Salzburg-Niederbayern Schüler spielerisch an die praktische Anwendung von MINT-Fähigkeiten heranzuführen –MINT steht für Fächer aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.