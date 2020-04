Team7 fährt nach vier Wochen Pause Produktion wieder hoch, Auftragsbücher sind voll

Der Naturholmöbelhersteller Team 7 mit Sitz in Ried und Pram hat nach einem vierwöchigen Stillstand seine Produktion wieder aufgenommen. „Wir haben die Zeit genutzt, um optimale Bedingungen für die Belegschaft zu schaffen“, sagt Georg Emprechtinger, Inhaber und Geschäftsführer von Team 7. Hygienische Maßnahmen wie Desinfektions-Stationen, Atemschutzmasken und Arbeitsplätze mit erweitertem Abstand seien geschaffen worden. Darüber hinaus wurden die administrativen Aufgaben, wo möglich, ins Home-Office verlegt. Die Belegschaft arbeite zum Schutz der Gesundheit in verschiedenen Schichten bzw. Räumen. „Wir werden uns auf ein Leben mit der neuen Normalität einstellen müssen“, so Emprechtinger. „Mit der Krise umgehen lernen, wird künftig den unternehmerischen Erfolg ausmachen.“

Team7 sei dafür gut aufgestellt, die Auftragsbücher seien voll. Zunächst werden daher die Aufträge, die bereits vor der Pandemie eingegangen sind, konsequent abgearbeitet, so Emprechtinger. „Gleichzeitig müssen wir uns mit voller Kraft auf die Generierung neuer Umsätze konzentrieren. Die vergangenen Wochen haben die Wertschätzung für ein schönes Zuhause und natürliches Wohnen in den Fokus gerückt.“ Werte wie ein harmonisches Familienleben, Gesundheit, aber auch die Natur als Lebensraum und regionale Produkte, die zuverlässig lieferbar sind, gewinnen an Bedeutung, so das Unternehmen. Diese Tendenz sei bereits in den vergangenen Jahren deutlich spürbar gewesen und werde sich nach der Coronakrise noch verstärken.

Auch wenn sich Fertigungsbetriebe zukünftig auf viele Unwägbarkeiten einstellen müssen, profitiere der Markenhersteller aus Österreich bereits heute von seiner Firmenpolitik: Bei Team7 sei alles konsequent made in Austria und klar nachvollziehbar. Vom Schnittholz bis zum fertigen Möbel liege alles in einer Hand. So gehören zwei Möbelwerke, ein eigenes Plattenwerk sowie ein Sägewerk zu dem international erfolgreichen Unternehmen mit Sitz in Ried. Parallel dazu stammen Zulieferteile wie Glas, Beschläge und Keramik aus Österreich bzw. dem benachbarten europäischen Ausland.

„Auf diese Weise ermöglichen kurze Lieferwege eine flexible Fertigung. Aktuell sind bei Team7 die Lager ausreichend gefüllt. Das Hochfahren der Wirtschaft sollte allerdings europaweit abgestimmt sein, so dass die Absatz- und Beschaffungsmärkte im Gleichklang in Schwung kommen können“, so der Geschäftsführer.