Team-Premiere des Ex-Postlers

RIED. Vor einigen Monaten war Marco Grüll Postler, jetzt spielt er bei Ried und im Nationalteam.

Bild: GEPA pictures/ Florian Ertl

Die Geschichte von Marco Grüll klingt nicht nur wie ein Fußball-Märchen, sie ist eines. Vor vier Jahren spielte der heute 20-Jährige noch bei Pfarrwerfen in der ersten Landesliga (Salzburg). Sein damaliger Trainer Ernst Lottermoser erkannte das große Talent des Pongauers und nahm ihn bei seinem Wechsel zu St. Johann mit in die Regionalliga West. Dort stellte der Fußballer seinen von Trainer Lottermoser attestierten "Killerinstinkt" eindrucksvoll unter Beweis: In 99 Spielen erzielte Marco Grüll 50 Tore. Und das alles neben der Arbeit. Wobei für den gelernten Einzelhandelkaufmann vor allem die Samstagsspiele zu einer organisatorischen Herausforderung wurden. "Mein Chef war sehr verständnisvoll, aber natürlich muss man im Handel auch am Wochenende mal arbeiten. Daher habe ich mich nach dem Bundesheer nach einem neuen Job umgesehen", sagt Grüll, der im Anschluss an den Dienst beim Heer ein Jahr lang als Postler gearbeitet hat.

Vier Spiele, vier Mal Startelf

Seit Jänner ist der Pongauer nun Profi-Fußballer. Er wechselte zur SV Guntamatic Ried in die 2. Liga, hat sich innerhalb kürzester Zeit in die Startformation der Innviertler gespielt und in vier Spielen zwei Tore erzielt. Was folgte, war eine weitere Überraschung. "Unser Trainer Gerald Baumgartner hat mich in sein Büro geholt und mir einen Zettel gegeben. Darauf stand, dass ich ins Nationalteam einberufen werde", sagt Grüll. Sein Debüt gab der Pongauer am Samstag beim Freundschaftsspiel gegen Norwegen, das die Österreicher knapp mit 0:1 verloren. Grüll ist mit seiner Premiere, die 46 Minuten gedauert hat, dennoch zufrieden. "Für Österreich zu spielen ist schon etwas Besonderes. Das war sicher der bisher schönste Moment meiner Fußballkarriere." Nervös war er angesichts der neuen Situation nicht. "Vielleicht ein bisschen angespannt, aber das war mit dem Anpfiff vorbei." Schließlich weiß der 20-Jährige um seinen Vorzüge. "Ich bin schnell, habe einen guten Schuss und bin stark im Dribbling." Diese Fähigkeiten kann Marco Grüll beim Heimspiel am Sonntag, 31. März, um 10.30 Uhr gegen Amstetten erneut unter Beweis stellen.

Apropos Heimspiel: Steht Marco Grüll auf dem Platz, drückt ihm eine Schar Freunde vom Spielfeldrand aus die Daumen. "Einige kommen jedes Wochenende und fahren sogar zu Auswärtsspielen mit. Das war zum Beispiel in Liefering so und darüber freue ich mich sehr."

Beruf und Privatleben

Das Thema Fußball dominiert auch das Privatleben von Marco Grüll. So verwundert es nicht, dass an einem für ihn perfekten Tag der (Fuß-)Ball eine entscheidende Rolle spielt. "Ausschlafen, dann ein Fußballspiel, das wir natürlich gewinnen und am Abend mit Freunden oder meiner Freundin etwas unternehmen." Zeit zum Fortgehen bleibt zwar wenig, das störe ihn aber nicht weiter. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, deshalb verzichte ich darauf gerne", sagt der 20-Jährige, der immer einen Schutzengel (als Münze) dabei hat und sich selbst als "total unmusikalisch" bezeichnet. Was er jungen Fußballern als Tipp mit auf den Weg geben möchte: "Man muss an sich glauben und darf den Kopf nicht in den Sand stecken. Auch wenn nicht immer alles nach Plan läuft."

„Bei Marco ist es jetzt schnell gegangen. Für ihn ist die Einberufung ins U20-Nationalteam eine wichtige Erfahrung. Man sieht, dass Ried ein sehr gutes Sprungbrett für Talente ist, die sich für höhere Aufgaben beweisen wollen. “

Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Ried

"Für Österreich zu spielen war bisher einer der schönsten Momente."

Marco Grüll, seit Jänner Fußballer bei der SV Guntamatic Ried

