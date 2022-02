Der Naturholzmöbel-Produzent Team 7 mit Sitz in Ried befindet sich weiter auf Wachstumskurs, der Umsatz ist im Vorjahr um sechs Prozent auf 107 Millionen Euro gestiegen. Um sich für die Zukunft möglichst optimal aufzustellen, investiert das Unternehmen bis zum Jahr 2024 37 Millionen Euro in Digitalisierungsmaßnahmen und in die "Team 7 Welt", eine "grüne Fabrik", die gegenüber dem bestehenden Werk in Ried errichtet wird.