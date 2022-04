Team 7 schüttet erstmals Prämien an Mitarbeiter aus

"Ohne unsere exzellenten Fachkräfte könnten wir die hohe Qualität unserer Produkte und unsere Flexibilität nicht gewährleisten", sagt Georg Emprechtinger, Inhaber und Geschäftsführer des Rieder Unternehmens Team 7 mit insgesamt 730 Mitarbeitern. Um den Einsatz zu belohnen, schüttet der Premiumhersteller für Naturholzmöbel rund 1,3 Millionen Euro des erzielten Jahresergebnisses in Form von Prämien aus.

"Erstmals in der Geschichte unseres Unternehmens profitieren unsere Mitarbeiter von dem gemeinsam erreichten Erfolg direkt und finanziell", so Emprechtinger. Mit der Einführung von Ergebnis- und Treueprämien werde der Arbeitsplatz bei Team 7 weiter attraktiviert. Für die Leistung im herausfordernden Jahr 2021 erhalte jeder Mitarbeiter eine Ergebnisprämie in Höhe von 500 Euro. Darüber hinaus gebe es Zuschläge für erfolgreiche Berufsschul- und Lehrabschlüsse, freiwillige Jubiläumszuwendungen und das Werben von neuen Kollegen sowie Mitarbeiterrabatte. Parallel dazu schaffe Team 7 lukrative Lösungen für Überstunden: Wer möchte, kann sich im Monat zehn Überstunden ausbezahlen lassen. Diese seien lohnsteuerfrei. Zudem gebe Team 7 zusätzlich eine Prämie von 25 Cent je Stunde hinzu. Selbstverständlich bleibe die Option des zeitlichen Ausgleiches bestehen.

Aktuell läuft der Neubau einer "Team 7 Welt" am Standort Ried. In zwei Stockwerken entstehen 172 moderne Arbeitsplätze in Büroräumen, dazu entsteht ein firmeneigenes Restaurant.