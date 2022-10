Team 7 investiert 24 Millionen Euro in den Neubau der Zentrale in Ried

Der Naturholzmöbelhersteller Team 7 mit Stammsitz in Ried hat seinen Umsatz im Vorjahr um sechs Prozent auf 107 Millionen Euro gesteigert und investiert 40 Millionen Euro. Alleine 24 Millionen Euro fließen in den Neubau der Unternehmenszentrale in Ried, wo an der Braunauer Straße bereits groß gebaut wird: In den kommenden Jahren entstehen dort die Team7-Welt, eine Energiezentrale und eine grüne Fabrik.

Die Team7-Welt kommt auf vier Stockwerken und 6580 m2 daher. 1000 Festmeter von insgesamt 5500 Festmetern Rundholz, die für die Errichtung des Holzskelettbaus vorgesehen sind, stammen aus dem eigenen Firmenwald, so das Unternehmen im Rahmen eines Rundgangs am Standort: Nachwachsende Rohstoffe aus der Region seien dem Naturholzexperten eine Herzensangelegenheit. Das Holz für die Team7-Welt ist bereits in 95 Minuten in Österreich wieder nachgewachsen, so das Unternehmen.

"Wir wollen die Zukunft nachhaltig mitgestalten und sind bereit, dafür umfangreich zu investieren", sagt der geschäftsführende Eigentümer Georg Emprechtinger. Die hinterlüfteten, hofseitigen Eichenfassaden werden selbst gefertigt. Auch die straßenseitig senkrechten Sonnenschutzlamellen aus Eiche sind eine Eigenentwicklung. Heizen und Kühlen erfolge ohne fossile Primärenergie. Begrünte Dächer und Innenhöfe, Bäume als Filter zur Straße und Wasser im Hof zur Verbesserung des Mikroklimas wurden als Teil des Konzepts präsentiert. Nachtkühlung und Lüftung über intelligent gesteuerte Fensterlüftung in den Bürogeschoßen sollen die Klimaanlage ersetzen. Die Innenraum-Dämmung erfolgt mit Zellulose, Steinwolle und Schafwolle.

"Dank neuer Technologien können wir den Material- und Energieverbrauch optimieren und unseren ökologischen Fußabdruck weiter reduzieren", so Mitgeschäftsführer Hermann Pretzl. In der Energiezentrale erzeugen Wärmepumpen die Wärme und Kälte für die Team7-Welt und das Werk 1, zusätzlich gibt es Pufferspeicher, eine Biomasse-Anlage und ein Notstromaggregat.

Auch mit der Ressource Wasser gehe Team 7 sorgsam um: Ein Retentionsbecken für Dachwasser zur Entlastung des Kanalsystems und eine Wasserbevorratung von 800 m3 ermöglichen die Besprinklerung und Löschwasserversorgung des Standortes Ried. "Und die Kühlenergie gewinnen wir auch aus unserem Sprinklerbecken", so Pretzl. "Dank der Investitionen können wir die Produktionsschritte effektiver aufeinander abstimmen und auch für unsere Mitarbeiter ein noch schöneres Umfeld schaffen."

"Unser Ziel ist es, klimaneutral zu werden", so Emprechtinger. Die neue Fertigungshalle – "Grüne Fabrik" – in Ried sei dabei ein wichtiger Baustein für eine bestmögliche Effizienz in der Herstellung. Mit rund 2000 m2 bei einer Hallenhöhe von sieben Metern wachse die Gesamthallenfläche von Team 7 auf rund 67.000 m2 an. Die erweiterte Photovoltaik-Anlage auf dem Dach generiere zukünftig 900 kWp, integrierte Akustikmaßnahmen sollen den Arbeitsplatz deutlich aufwerten. Insgesamt sind im Unternehmen bereits 730 Mitarbeiter beschäftigt, gut 600 davon in Österreich, zudem 31 Lehrlinge. Das erfolgreiche Unternehmen Team 7 produziert maßgefertigte Möbel für alle Wohnbereiche inklusive Küche, die Exportquote beträgt 86 Prozent, geliefert wird in 34 Länder. (sedi)

So soll die Team7-Welt innen gestaltet werden

In der in Bau befindlichen vierstöckigen Team7-Welt an der Braunauer Straße in Ried entstehen im ersten und zweiten Obergeschoß Open-Space-Arbeitsplätze, die mit offenen und hellen Büroräumen kurze Wege und kreatives Arbeiten ermöglichen sollen. In der dritten Etage sind großzügige Kommunikationsflächen, eine Showküche und eine Skybar für Events auf der Dachterrasse mit Blick über Ried, aber auch multifunktionale Räume für Konferenzen geplant. Zudem gibt es eine Tiefgarage mit 56 Parkplätzen – sowie einen Store im Erdgeschoß bzw. im ersten Stock und ein Restaurant mit Schwerpunkt auf vegetarischem Essen und regionalem Biogemüse, so das Unternehmen.