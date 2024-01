TC Braunau meldet den OÖ-Liga-Spielbetrieb ab

Die erste Mannschaft des ASKÖ TC Braunau spielte in den vergangenen beiden Jahren in der OÖ-Liga.

Im Sommer 2021 war der Jubel beim Tennisclub Braunau groß. Mit acht Siegen aus acht Meisterschaftsspielen gelang dem Verein der souveräne Aufstieg von der Landesliga in die OÖ-Liga. Zwei Mal in Folge hielt man die Klasse. Und trotzdem werden die Braunauer im kommenden Frühjahr nicht mehr in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes aufschlagen. Der Grund: Aus personellen Gründen muss der Tennisclub seine erste Mannschaft vom OÖ-Liga-Spielbetrieb abmelden.