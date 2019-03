Tauziehen um künftigen Standort für unbestritten wichtige Sozialeinrichtung

RIED. Bedarf allseits anerkannt, allerdings Anrainerproteste gegen favorisierten Standort.

Rieds Rathauspolitik und Land auf Suche nach Standort Bild: OÖN

Für eine allseits als unbestritten wichtige bezeichnete Sozialeinrichtung wird aus baulichen Gründen ein neuer Standort gesucht – gegen einen Neubau auf einem bestimmten Areal im Rieder Stadtgebiet, das seitens des Landes favorisiert wird, hat sich allerdings in der Anrainerschaft Protest formiert. Wertvolle Grünfläche drohe verlorenzugehen, so die Argumentation der Gegner, die betonen, nicht gegen das Projekt an sich zu sein, aber einen anderen Standort einfordern.

Das aktuelle Gebäude entspricht nicht mehr dem zeitgemäßen Standard, so Experten. Der vom Land gewünschte, aber von Teilen der Anrainerschaft abgelehnte Standort, wäre laut Land in Bezug auf die benötigte und in der Nähe befindliche Begleit-Infrastruktur ideal.

Grundstücksbesitzer ist ein Unternehmen, das für viele Jahre um einen symbolischen Betrag eine Art Baurecht einräumen würde – natürlich würde aus der aktuellen Widmung Grünland folglich Bauland werden müssen. Befürworter des Standorts betonen, dass maximal ein Drittel der bestehenden Fläche verbaut und umgewidmet werden würde – und es könnten zum "Ausgleich" andernorts Ersatzflächen geschaffen werden. Gegner sagen, im bestehenden Stadtteil gebe es ohnehin schon zu wenige unberührte Fläche.

Nun sollen mit dem Land, das für die Kosten aufkommen würde, Gespräche geführt werden. Rieds Stadtpolitik hat bei den zuständigen Stellen zeitnahe Termine. Wobei es um den Standort geht, der vom Land als "ideal" bezeichnet werde – und um einen möglichen "Ersatzstandort", der durch das Land aber in der jüngeren Vergangenheit eher als zweite Wahl beurteilt worden sei. Beide Varianten sollen noch einmal auf ihre jeweiligen Vor- und Nachteile hin überprüft werden. Wobei Politik und "Anrainer-Gegnerschaft" praktisch geschlossen die Notwendigkeit der Einrichtung betonen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema