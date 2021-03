Tausende gefälschte Trainingsanzüge in Suben eingezogen

Mit gefälschten Logos waren 4700 Trainingsanzüge versehen, die bayerische Zollbeamte am Grenzübergang Suben entdeckt haben. Die Ware stammte aus der Türkei und war in 100 Kartons verstaut. Die Originale hätten einen Wert von rund 780.000 Euro, berichtet das Landshuter Hauptzollamt in einer Aussendung. Das Aufbringen von gefälschten Logos verletze die Rechte von drei internaitonalen Marken, so die Zollbehörde. Nach Abschluss der Ermittlungen sollen die Trainingsanzüge vernichtet werden.

