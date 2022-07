Tausende Besucher kamen zum Rieder Stadtfest

Viel los war am Wochenende in der Rieder Innenstadt. Bei hochsommerlichen Temperaturen kamen Tausende Besucher zum Rieder Stadtfest, das erstmals nach 17 Jahren Pause wieder über die Bühne ging. Am Freitag fanden am Hauptplatz Livekonzerte statt, die Geschäfte hatten bis 21 Uhr geöffnet. Der Samstag stand ganz im Zeichen der Rieder Vereine, die sich auf den Innenstadtplätzen präsentierten. Am Abend wurden Rieds beste Sportler des vergangenen Jahres bei der Sportgala am Hauptplatz geehrt.

