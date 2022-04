Tausende Besucher beim Rieder Pferdemarkt

Der gestrige Mittwoch war ein Festtag der Pferde. Nach zwei Jahren Pandemiepause kamen rund 3000 Besucher zum traditionellen Rieder Pferdemarkt. Seit 1484 werden in Ried Pferde aufgetrieben.

Am Vormittag wurden am unteren Hauptplatz rund 100 Pferde der fachkundigen Jury zur Bewertung präsentiert. Bereits da war der Hauptplatz gut gefüllt. In Scharen strömten die Besucher aus nah und fern dann ab 13 Uhr auf den Hauptplatz. Eine endlos lange Schlange, beginnend bei der Buchhandlung Dim bis zum Ende des Hauptplatzes, genoss bei "Kaiserwetter" und Temperaturen um die 20 Grad den Festzug.

Auf Tuchfühlung! Die Kinder hatten Spaß mit dem kommunikativen Pferd. Bild: jsz

Am Vormittag wurden die Pferde von einer Fachjury bewertet. Bild: jsz

Auch die Schanigärten durften sich über gute Geschäfte freuen. Die Organisatoren zogen ein positives Resümee. "Die heurige Terminänderung, weg vom Osterdienstag, hat sich auf jeden Fall bewährt. Wir hatten bereits am Vormittag einen deutlich höheren Besucherzulauf als in den Jahren vor der Pandemie", sagt Stefan Schmid, der stellvertretende Obmann des Pferdemarktausschusses.

Die besten Bilder sehen Sie in dieser Galerie:

Langzeit-Obmann Rudolf Riedl erhielt aus den Händen von Bürgermeister Bernhard Zwielehner für seine Verdienste das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Ried verliehen. Der Hauptpreis der Tombola, das Pony Luna, ging an Sarah Leuchtenmüller. (jsz)