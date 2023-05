Taufkirchen schafft mehr Raum für die Jüngsten

Die Erweiterung des Kinderbetreuungsangebots nahmen die Marktgemeinde und das Team des Kindergartens und der Krabbelstube zum Anlass, einen Einblick in die Arbeit mit den Kindern zu gewähren. Knapp 100 Gäste folgten der Einladung und nahmen an den Eröffnungsfeierlichkeiten teil.

"Es war uns ein großes Anliegen, den Wunsch unserer Familien nachzukommen und die Betreuung für unsere Jüngsten auszubauen", so die Vizebürgermeisterin und Obfrau des Schul- und Kindergartenausschusses, Elisabeth Bauer (VP).

Bürgermeister Paul Freund (VP) blickte bei der Eröffnung auch in die Zukunft: "Die Kinderbetreuung wird ein Thema, das uns als Gemeinde in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen und herausfordern wird." Bereits im kommenden Herbst wird deshalb gemeinsam mit dem Verein "Tagesmütter Innviertel" ein Kindernest in der Gemeinde installiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper