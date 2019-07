Taufkirchen macht (elektro)mobil

"Es handelt sich nicht um einen Taxibetrieb!" – Diese Klarstellung machen Bürgermeister Paul Freund und Maria Gruber, die Leiterin der Sozialdienstgruppe gleich vorweg. Mit dem neu gegründeten Verein "Taufkirchen Mobil" wollen sie die Mobilität der Gemeindebürger optimieren. Mit einem Elektrofahrzeug wird auch dem Umweltgedanken Rechnung getragen.

"Es gibt viele Gemeindebürger, die keine Möglichkeit haben, jederzeit von A nach B zu gelangen", heißt es in einem Schreiben der Gemeinde Taufkirchen. Um etwa Kinder zu ihren Freizeitveranstaltungen bringen zu können, auch wenn im Haushalt kein Auto zur Verfügung steht oder bei eingeschränkter Mobilität kann dieser Dienst in Anspruch genommen werden. Allerdings nur für Vereinsmitglieder. "Taufkirchen Mobil" ist ein gemeinnütziger Verein, in dem jede Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Taufkirchen Mitglied werden kann, wie die Gemeinde mitteilt. Der Verein beabsichtigt, diese Mobilitätsdienste mit einem Elektrofahrzeug zu erledigen.

Der Verein wird den sozialen Fahrdienst ab 1. August anbieten, die Vereinsmitgliedschaft kann am Gemeindeamt beantragt werden. Auch die ehrenamtlichen Fahrer können ihre Bereitschaft am Gemeindeamt bekannt geben. Die Betriebszeiten werden vermutlich Montag bis Freitag, jeweils von 6.30 bis 22 Uhr sein. Während dieser Zeit kann jedes Vereinsmitglied nach vorheriger Anmeldung (mindestens eine Stunde vorher) den Dienst in Anspruch nehmen. Kinder unter sechs Jahren dürfen nur mit Begleitung befördert werden (Sitze sind vorhanden). Auch Tiere werden in einem eigenen Behältnis transportiert werden können. Möglichkeiten zu Probefahrten bestehen ab 1. August, Anmeldung unter der "Taufkirchen-Mobil-Nummer" 0676 / 7347347.

Großzügige Lorenz-Spende

Mit einer großzügigen Spende stellte sich Joseph Lorenz von der Lorenz Shoe Group GmbH ein. Er unterstützt das Projekt mit einer Spende von 3000 Euro. "Ein hervorragendes Projekt für die Zukunft", so Joseph Lorenz bei der Spendenübergabe an die Initiatoren.