Taufkirchen auf dem besten Weg zur Energieautarkie

Bild: Gemeine Taufkirchen an der Pram

Das Kleinwasserkraftwerk an der Pram liefert der Gemeinde Taufkirchen seit zehn Jahren ihren eigenen Strom.

Der Grundstein für den Erfolg liegt im Jahr 2013. Damals nahm die Gemeinde Taufkirchen an der Pram unter Bürgermeister Josef Gruber ihr eigenes Kleinwasserkraftwerk in Betrieb. Zusätzlich wurden zwei Netzleitungen gebaut, die mittlerweile seit 10 Jahren die Schulen und das Gemeindeamt mit Strom versorgen. Knapp die Hälfte des Jahresbedarfs können durch die aus dem Kraftwerk gewonnene Energie gedeckt werden. Diese Maßnahme war der erste Schritt in Richtung Energieautarkheit, sprich der Unabhängigkeit von externen Versorgern. Ein Weg, der auch unter Grubers Nachfolger als Bürgermeister, Paul Freund (VP), weiter fortgesetzt wird.

Einen enormen Aufschwung brachte das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, das vor knapp zwei Jahren im Nationalrat verabschiedet wurde. Das Gesetz hat zum Ziel, dass in Österreich bis 2030 der gesamte Strom aus erneuerbaren Energiequellen bezogen wird. Darüber hinaus setzte man auch einen Schwerpunkt zur Umsetzung von Erneuerbaren Energiegemeinschaften.

Paul Freund, Bürgermeister in Taufkirchen an der Pram Bild: vabe

Diese gesetzlichen Erleichterungen machten es der Marktgemeinde nun möglich, im April dieses Jahres gemeinsam mit der Nahwärme die "Erneuerbare Energiegemeinschaft Umspannwerk Aigerding" zu gründen. Diese soll eine noch umfassendere Stromversorgung in der Gemeinde garantieren. Der erzeugte Strom des Kleinwasserkraftwerkes kann an die öffentlichen Einrichtungen sowie an die Nahwärme geliefert werden. Damit kann die Gemeinde 80 Prozent ihres Strombedarfs selbst produzieren.

Ab kommenden Oktober wird das Netz auch für Private, Landwirte und Kleinunternehmer geöffnet. Diese können der EEG beitreten und anschließend sowohl Strom beziehen als auch eigenen Strom in das Netz einspeisen.

Großes Potential bei Flächen

"Gerade die Krise im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie wichtig es als Gemeinde ist, sich in Sachen Energie auf eigene Beine zu stellen", sagt Bürgermeister Freund im OÖN-Gespräch. "Je früher man damit angefangen hat, umso leichter tut man sich natürlich jetzt."

Die Unsicherheit im Hinblick auf die Strompreisentwicklung sei insbesondere im vergangenen Jahr aufgrund des Ukraine-Krieges und der daraus resultierenden Energie-Krise gestiegen. Es fehle für Kommunen an der notwendigen finanziellen Planbarkeit, so Freund. "Wenn ich aber 80 bis 90 Prozent des Stroms selbst produziere, habe ich als Gemeinde Gewissheit. Unser Ziel ist es daher in den kommenden Jahren vollständig autark zu werden", sagt der Taufkirchner Bürgermeister.

Erst kürzlich wurde die Gemeinde gemeinsam mit der Nahwärme bei einer Tagung der österreichweiten Energiegemeinschaften in Wien als eine der besten und innovativsten Gemeinschaften Österreichs ausgezeichnet. Bei diesem Treffen habe sich herausgestellt, dass man sich auch im internationen Vergleich bereits auf einem guten Weg befinde, erklärt Freund. Das "Projekt Energiewende" wird in seiner Gemeinde jedoch trotzdem – oder gerade deswegen – weiter vorangetrieben. So sind die Planungen für Photovoltaik-Anlagen auf den öffentlichen Gebäuden wie etwa der Schule, dem Kindergarten oder im Bereich des Bauhofs bereits weit fortgeschritten. "Ich bin generell der Meinung, dass bereits bestehende Flächen mit Anlagen angereichert gehören", sagt Freund. Das Potential in diesem Bereich sei groß.

Mit den geplanten Maßnahmen sollen laut Freund zukünftig knapp 200 Einfamilienhäuser mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen der Gemeinde versorgt werden. Die Einsparungen sollen dadurch bei knapp 200 Tonnen CO2 pro Jahr liegen.

