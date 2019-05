Tarockierer, auf nach Münzkirchen!

Eines der beliebtesten Tarockturniere des Landes macht am Samstag, 25. Mai, im Gasthaus Glas in Landertsberg in der Gemeinde Münzkirchen Station. Es handelt sich dabei nach dem Auftakt der Baumgartner Bier-Tarockcup-Serie in Dorf an der Pram um die zweite Station dieser beliebten Turnierserie im "königlichen" Kartenspiel Tarock.

Gestartet wird in Münzkirchen um 14 Uhr, das Startgeld beträgt zehn Euro. Auf die Sieger sowohl der Tages- als auch Gesamtwertung warten wieder Bargeld und Bier aus dem traditionellen Schärdinger Brauhaus Baumgartner. Organisiert wird die Turnierserie von der Tarockrunde Sauwald, die mediale Schirmherrschaft haben auch heuer die OÖNachrichten übernommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, rechtzeitiges Erscheinen genügt. Details: www.tarockrunde-sauwald.jimdo.com.

Nächste Stationen des Tarockcups sind am Samstag, 15. Juni, der Stadtwirt in Schärding und am Samstag, 14. September, beim Kirchenwirt Hauzinger in Rainbach, wo das Finale über die Bühne geht.

