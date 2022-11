Tanzlokal "Frieda" statt Diskothek "Sugarfree" in Tumeltsham

Nach acht Jahren hat die Diskothek "Sugarfree" am Stadtrand von Ried ausgedient. In den vergangenen Jahren hatte das Lokal aufgrund der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt geöffnet, jetzt gibt es mit dem Tanzlokal "Frieda" einen Neustart. Betreiber Thomas Altendorfer erhofft sich eine Stimmung, wie auf dem "Ballermann" oder in einer Aprés-Ski-Bar. "Es scheint so, dass die jungen Leute keine Disco im ursprünglichen Sinn mehr benötigen. Heutzutage lernt man sich anders, nämlich im Internet, kennen. Gefeiert wird lieber privat oder auf Festln", sagt Altendorfer. Daher sei er überzeugt, dass die Eröffnung eines Tanz- und Stimmungslokals für Gäste ab 18 Jahren mehr Zukunft habe. "Es gibt viele aktuelle Beispiele dafür, dass so etwas sehr gut angenommen wird und bestens funktioniert", sagt Altendorfer.

Die Gäste erwartet ein neu gestaltetes Lokal - ein Mix aus Tanzlokal und Partystadl. Klassische Zielgruppe seien nicht Teenager, sondern Erwachsene jeden Alters. Eröffnet wird das neue Lokal am Freitag, 2. Dezember, ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.