Tankstelle mit Messer überfallen: 18-Jährigem droht längere Haftstrafe

Sehr rasch erhob die Staatsanwaltschaft Ried jetzt Anklage gegen einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Braunau. Gegen 3.30 Uhr in der Früh soll der Innviertler eine rund um die Uhr geöffnete Tankstelle in Braunau überfallen haben, die OÖN haben berichtet. Der 18-Jährige war mit einem Schal maskiert, die Tankstellenangestellte soll er unter Vorhalt eines Messers gezwungen haben, die Kassenlade zu öffnen. Recht geschickt stellte sich der mutmaßliche Räuber nicht an, denn er verlor einen Teil seiner Beute, als er sich seiner Tatkleidung entledigte. Die Handschellen klickten bereits kurze Zeit später. In einer Unterführung wurde der Braunauer festgenommen, ein Teil des geraubten Geldes konnte bei ihm sichergestellt werden.

Spontaner Entschluss zur Tat

"Die Ermittlungen haben ergeben, dass Geldprobleme für die Bezahlung einer Wohnung wohl das ausschlaggebende Motiv gewesen sein dürfte", sagt Alois Ebner, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ried auf Anfrage der OÖNachrichten. Geplant dürfte die Tat nicht gewesen sein, vielmehr habe sich der 18-Jährige spontan zum Raubüberfall entschlossen. "Der Mann stand beim Raub unter dem Einfluss von Drogen", sagt Ebner.

Jugend-Schöffengericht

Es wurde bereits Anklage wegen des Verbrechens des schweren Raubes erhoben. Der 18-Jährige, der laut Ebner wegen eines Suchtgiftdelikts vorbestraft ist, muss sich demnächst im Landesgericht Ried vor einem Jugend-Schöffengericht verantworten, ihm droht bei einer Verurteilung eine unbedingte Haftstrafe. Der Strafrahmen für dieses Delikt reicht bis zu 15 Jahre.

"Der genaue Prozesstermin steht noch nicht fest. Der Beschuldigte sitzt weiterhin in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft", sagt Ebner.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at