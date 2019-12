Tanklastwagenfahrer hatte 1,96 Promille

Der 40-jährige Lenker aus dem Bezirk Braunau am Inn wurde mit dem Fahrzeug bei der Raststation Neue Innbrückenstraße gesichtet und in weiterer Folge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,96 Promille Alkoholgehalt. Dem 40-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, die Weiterfahrt mit dem mit Dieseltreibstoff voll befüllten Tanklastwagen untersagt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.