Taiskirchner Musik siegte bei Bewerb am Gardasee

So ging es kürzlich für insgesamt 73 Personen per Bus von Taiskirchen knappe 500 km Richtung Süden nach Riva del Garda, in eine kleine Stadt am Nordufer des Gardasees. Dort findet alljährlich der Wettbewerb "Flicorno d’Oro" statt, bei dem in diesem Jahr insgesamt 26 Blasorchester aus verschiedenen Nationen teilnahmen.

Kurz, intensiv, erfolgreich

In einer kurzen, aber sehr intensiven Probenphase hatte Kapellmeisterin Johanna Huber mit ihren Musikern die beiden Stücke "A Porta Pia" und "Alpina Saga" des oberösterreichischen Komponisten Thomas Doss offenbar perfekt einstudiert. Die Innviertler Musikkapelle wusste bei ihrer Darbietung im Kongresshaus in Riva die Wertungsrichter dermaßen zu überzeugen, dass sie mit einem 1. Platz und damit dem Sieg in der 2. Wertungskategorie belohnt wurde. Freude und Jubel kannten bei der Siegerehrung keine Grenzen, zumal Obmann Thomas Gramberger auch ein wertvolles Instrument als Preis in Empfang nehmen durfte. Die Tatsache, dass die MMK Taiskirchen ohne externe Aushilfen auftreten konnte, unterstreicht den Erfolg noch zusätzlich.

Großzügige finanzielle Unterstützung gab es für dieses Projekt übrigens von der Marktgemeinde Taiskirchen.

Ein Musikinstrument als Siegerpreis

